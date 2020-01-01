Израиль отреагировал на слухи о подпольной продаже Киеву COVID-вакцины

Представитель Минздрава еврейского государства опровергла информацию о передаче украинским политикам вакцины против коронавируса.

В Израиле отвергают слухи о контрабанде вакцины в Украину

Незаметно вывезти вакцины от коронавируса из территории Израиля невозможно, поэтому тайные поставки препарата для "подпольной вакцинации" украинских чиновников невозможны. Об этом заявила спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, сообщила в четверг, 7 января, служба BBC News.

"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - утверждают в МОЗ еврейского государства.

Также в ведомстве добавили, что из-за информации, которая появилась в украинских СМИ, пока не планируют начинать официальное расследование.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что ряд украинских политиков, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, якобы привились от коронавируса вакциной Pfizer, нелегально завезенной в Украину из Израиля.

В связи с этим глава правительства заявил, что поручил Минздраву и МВД проверить данную информацию, и подчеркнул, что сам будет вакцинироваться, когда придет его черед и когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о якобы контрабандном ввозе в страну COVID-вакцины.

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