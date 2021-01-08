Взрыв у COVID-больницы в Неаполе: огромная воронка и эвакуация пациентов

Из-за взрыва на парковке рядом с госпиталем, оставшемся без электричества и воды, образовалась воронка, в которую провалились несколько авто.

В итальянском городе Неаполь возле больницы Ospedale del Mare, где проходят лечение пациенты с диагнозом коронавирус, прогремел мощный взрыв. В результате на автомобильной парковке рядом с учреждением образовалась огромная воронка, а больных пришлось эвакуировать, сообщает The Local.

Площадь воронки по разным данным составляет от 500 до двух тысяч квадратных метров.

В провал провалились несколько автомобилей. Пострадавших по счастливой случайности нет.

Местные СМИ пишут, что больница осталась без электро- и водоснабжения. Пациенты и персонал эвакуированы. Позже в больнице были подключены аварийные генераторы.

Что стало причиной взрыва, пока не известно. Сообщается, что взрыв произошел не на поверхности, а под землей - там, где проложены газовые и кислородные трубы.

Ранее сообщалось, что почти полсотни человек пострадали при взрыве в кафе в Сербии. По предварительной информации, в кафе взорвался газовый баллон. Четыре человека находятся в критическом состоянии.

Также добавим, что у здания полиции в Афинах взорвалась бомба. Подобные устройства анархисты неоднократно подкладывали к зданиям полиции, офисам политических партий и юридических контор.

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