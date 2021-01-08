Пелоси опасается, что Трамп нанесет ядерный удар

Нэнси Пелоси обговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе перед передачей власти.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что "нестабильный" действующий президент Дональд Трамп может начать военные действия или "отдать приказ о ядерном ударе" в последние дни пребывания у власти. Эти риски Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, сообщает CNN.

"Этим утром я поговорила с Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - заявила Пелоси.

Она добавила, что если нынешний глава Белого дома не оставит пост президента, то конгресс примет меры для отстранения его от власти. Рассматривается задействование 25-й поправки, которая предусматривает передачу власти из-за смерти или неспособности президента исполнять свои обязанности.

Добавим, что инаугурация выбранного президента США Джо Байдена назначена на 20 января.

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Добавим, что члены команды Трампа массово уходят в отставку. По меньшей мере семь чиновников, связанных с командой Дональда Трампа, решили покинуть свои должности после событий 6 января в Капитолии.



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