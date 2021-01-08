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Пелоси опасается, что Трамп нанесет ядерный удар

Комментариев: 6
Нэнси Пелоси обговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе перед передачей власти.
Конгресс примет меры для отстранения Трампа от власти - Пелоси
Конгресс примет меры для отстранения Трампа от власти - Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что "нестабильный" действующий президент Дональд Трамп может начать военные действия или "отдать приказ о ядерном ударе" в последние дни пребывания у власти. Эти риски Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, сообщает CNN.

"Этим утром я поговорила с Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - заявила Пелоси.

Она добавила, что если нынешний глава Белого дома не оставит пост президента, то конгресс примет меры для отстранения его от власти. Рассматривается задействование 25-й поправки, которая предусматривает передачу власти из-за смерти или неспособности президента исполнять свои обязанности.

Добавим, что инаугурация выбранного президента США Джо Байдена назначена на 20 января.

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Добавим, что члены команды Трампа массово уходят в отставку. По меньшей мере семь чиновников, связанных с командой Дональда Трампа, решили покинуть свои должности после событий 6 января в Капитолии.
 

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Теги: США, президент, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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xapi3mat    08.01.2021, 22:39
Оценка:  +15
xapi3mat
Доня! - уж пора пуйло поздравить с новым годом! пущай просрётся с просоня! ГЫ-ГЫ
WWWW    09.01.2021, 00:45
Оценка:  -2
WWWW
тема другая...глюк..
DrFreeman    08.01.2021, 22:17
Оценка:  +20
DrFreeman
ну так 2021 может со старта переплюнуть 2020 )))
Мухоморище    08.01.2021, 22:00
Оценка:  +19
Мухоморище
Блть, и этот человек руководил США четыре года???
Р_И_К    08.01.2021, 22:16
Оценка:  +17
Р_И_К
Ну не много не так... Он как главный менеджер... Безграничной власти в руках президента США нет. Иначе точно начудил бы.
Lkabigeft    08.01.2021, 22:37
Оценка:  +17
Lkabigeft
Ничего удивительного нет, куча таких первых особ по миру. Вот у нас шапкакрад и насильник зек янык тоже 4 года просидел. У соседей идиот-колхозник никак от кресла оторвать. У других кгбист всю рассеются обокрал и приватизировал в свой карман. И клоун 95 ещё впридачу)))))))
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