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Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР

Комментариев: 2
Политика США в отношении КНДР не изменится и это не зависит от того, кто занимает руководящие посты в Вашингтоне, считает лидер КНДР.
Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Dong-A Ilbo / Getty Images

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна. Об этом в субботу, 9 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, политика США в отношении КНДР не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что только отказ от "враждебной политики" может поспособствовать улучшению отношений межу двумя странами.

Он также подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал, но заверил, что КНДР применит ядерное оружие только в том случае, если враждебные силы нападут на нее первыми.

Отметим, в новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил, что в 2021 году КНДР приблизится к новой эпохе, когда будут реализованы "идеал и чаяние" народа страны.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, враг, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    09.01.2021, 11:08
Оценка:  0
Колишній-східняк
У них всегда абама винавата. Страна голодает уже около ста лет, а они всё на америкосов кивают. Ну почему опыт Южной и Северной Кореи, ФРГ и ГДР людей ничему не научит?
TarasChuprynka    09.01.2021, 03:55
Оценка:  +19
TarasChuprynka
Это поколение корейцев будет жить при комунизме! Еще чуть чуть и сразу.
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