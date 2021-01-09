Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР

Политика США в отношении КНДР не изменится и это не зависит от того, кто занимает руководящие посты в Вашингтоне, считает лидер КНДР.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна. Об этом в субботу, 9 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, политика США в отношении КНДР не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что только отказ от "враждебной политики" может поспособствовать улучшению отношений межу двумя странами.

Он также подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал, но заверил, что КНДР применит ядерное оружие только в том случае, если враждебные силы нападут на нее первыми.

Отметим, в новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил, что в 2021 году КНДР приблизится к новой эпохе, когда будут реализованы "идеал и чаяние" народа страны.

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