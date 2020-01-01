В Индии при пожаре в больнице погибли 10 младенцев

Пожар произошел из-за замыкания.

Десять младенцев умерли в результате пожара в больнице штата Махараштре в Индии около 2 часов ночи по местному времени 9 января. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим и назвал случившееся "душераздирающей трагедией".

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Во время инцидента в специальном отделении по уходу за новорожденными (SNCU) четырехэтажной больницы в районе Бхандара штата Махараштра, примерно в 900 км от столицы штата Мумбаи, поступили семнадцать младенцев. Семеро из них, которые были помещены в родильную палату отделения, были спасены; тех, кто находился в отделении для исходящих, нельзя было вовремя эвакуировать.

В своем твите премьер-министр Моди написал: "Душераздирающая трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные молодые жизни. Я мыслями со всеми семьями погибших. Я надеюсь, что пострадавшие выздоровеют как можно скорее".

Согласно сообщениям, все погибшие были в возрасте от нескольких дней до трех месяцев. "Десять детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в отделении SNCU районной больницы общего профиля Бхандара сегодня в 2 часа ночи. Семь детей были спасены из отделения", - сказал окружной хирург Прамод Хандате. Согласно отчетам, дежурные медсестры первыми заметили дым, исходящий из отделения неонатальной помощи, и забили тревогу.

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"Наши сотрудники потушили пожар, как только смогли. Дым привел к тому, что младенцы задохнулись", - сказал д-р Хандате. Хотя причина пожара еще не подтверждена, предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание. Пациенты, поступившие в другие палаты, были благополучно переведены.

Главный министр Уддхав Теккерей поговорил с министром здравоохранения Раджешем Топе, и он также приказал провести расследование инцидента. Он добавил, что семьям были переданы тела без вскрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии при пожаре в COVID-больнице погибли пять человек.