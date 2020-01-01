Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу

Самолет, пропавший с радаров ранее, разбился. Это подтвердил министр транспорта Индонезии.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади официально подтвердил, что пропавший ранее самолет разбился. Об этом сообщает местный портал detik в субботу, 9 января.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - сказал министр в ответ на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

По его словам, представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

Он также подтвердил, что на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Напомним, что ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту десятки пассажиров. Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял 3 тысячи метров высоты.

Позже появилось первое видео с места происшествия. Местные моряки вышли в море, услышав взрыв. По информации СМИ, они нашли обломки, а также части тел.

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