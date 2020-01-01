Елизавете II сделали прививку от коронавируса

Вакцину получили, как сама королева, так и ее супруг. Прививки сделал королевский домашний врач в Виндзоре.

Королева распорядилась обнародовать информацию о своей вакцинации

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп получили прививки от коронавируса. Провакцинировалась монарх в субботу, 9 января, пишет The Guardian.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - процитировало издание слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.

Отмечается, что прививки супругам были сделаны королевским домашним врачом в Виндзорском замке, где проживает сейчас чета.

Букингемский дворец редко комментирует вопросы здоровья 94-летнего монарха и ее мужа.

"Королева решила, что информация должна быть обнародована, чтобы предотвратить неточности и дальнейшие предположения", - подчеркнуло издание.

Как сообщалось ранее, скандал с подпольной вакцинацией в Украине вышел на международный уровень. Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.

Также Korrespondent.net писал, что в Британии зарегистрировали вакцину Moderna. Заказано 17 млн доз – на 10 млн больше, чем планировалось.

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