Елизавете II сделали прививку от коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп получили прививки от коронавируса. Провакцинировалась монарх в субботу, 9 января, пишет The Guardian.
"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - процитировало издание слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.
Отмечается, что прививки супругам были сделаны королевским домашним врачом в Виндзорском замке, где проживает сейчас чета.
Букингемский дворец редко комментирует вопросы здоровья 94-летнего монарха и ее мужа.
"Королева решила, что информация должна быть обнародована, чтобы предотвратить неточности и дальнейшие предположения", - подчеркнуло издание.
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