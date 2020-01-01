Папа Римский рассказал, когда привьется от COVID-19
Папа Римский Франциск сделает прививку от коронавируса на следующей неделе. По его словам, вакцину необходимо делать и с этической точки зрения, поскольку таким образом человек защищает и себя, и окружающих, пишет ТАСС.
"На следующей неделе мы начнем это (вакцинацию, - ред.) здесь в Ватикане, и я забронировал место. Так надо делать", - заявил 84-летний глава Римско-католической церкви.
Папа добавил, что вакцины не раз спасали человечество и избавили мир от многих заболеваний
По мнению главы Ватикана, отказ вакцинироваться – это "самоубийственное отрицание".
До этого сообщалось, что прививку от коронавируса получила британская королева Елизавета II и ее супруг.
Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения утверждает, что большинство COVID-вакцин выкуплено богатыми странами. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.
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