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Папа Римский рассказал, когда привьется от COVID-19

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Вакцинацию Понтифик считает "этическим долгом" каждого. Получить COVID-прививку Его Святейшество намерен в ближайшие дни.
Прививку надо делать - Папа Римский
Прививку надо делать - Папа Римский

Папа Римский Франциск сделает прививку от коронавируса на следующей неделе. По его словам, вакцину необходимо делать и с этической точки зрения, поскольку таким образом человек защищает и себя, и окружающих, пишет ТАСС.

"На следующей неделе мы начнем это (вакцинацию, - ред.) здесь в Ватикане, и я забронировал место. Так надо делать", - заявил 84-летний глава Римско-католической церкви.

Папа добавил, что вакцины не раз спасали человечество и избавили мир от многих заболеваний

По мнению главы Ватикана, отказ вакцинироваться – это "самоубийственное отрицание".

До этого сообщалось, что прививку от коронавируса получила британская королева Елизавета II и ее супруг.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения утверждает, что большинство COVID-вакцин выкуплено богатыми странами. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.
 

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Теги: Ватикан, Италия, вакцина, папа, Папа Римский, вакцинация, Папа Римский Франциск I, папа Франциск, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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