Пакистан погрузился в темноту
В городах Пакистана произошло масштабное отключение электроэнергии. Федеральный министр энергетики Омар Аюб в своем Twitter сообщил, что отключение электроэнергии было вызвано аварией - "падением частоты в национальной системе распределения электроэнергии", пишет Dawn.
Без света практически одновременно остались города Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан, Касур и другие населенные пункты.
Аюб заявил, что предпринимаются попытки запустить электростанцию Tarbela, что приведет к последовательному восстановлению электроснабжения.
"Людей призывают сохранять терпение", - написал министр в соцсети.
Напомним, что украинцам отменили льготный тариф на электричество. До конца марта в Украине будет действовать единая цена на электроэнергию, тогда как ранее за потребление менее 100 кВт платили почти вдвое меньше.
Добавим, что в Украине запущен мощный энергетический объект. В Херсонской области запустили воздушную линию 750кВ Запорожская АЭС- Каховская, которая даст возможность работать ЗАЭС на полную мощность.
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