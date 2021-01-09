Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Apple удалила приложение Parler, где общались сторонники Трампа

Комментариев: 0
Ранее мобильное приложение удалила Google, а Apple давала разработчикам сутки на пересмотр правил модерации.
Apple удалила приложение Parler
Apple удалила приложение Parler
pixabay.com

Из своего App Store удалили приложение Parler, популярную среди сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 10 января.

При этом основатель Parler Джон Метц отметил, что Apple "пытается давить на свободу слова", когда соцсеть вышла на первое место в AppStore.

"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - пояснили свое решение в Apple.

Напомним, что ранее из Google Play удалили приложение Parler. Как заявили в Google, Parler ранее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие.

Трампа заблокировали сразу три соцсети

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Выборы, Google, Apple, выборы в США, Трамп, приложения, Дональд Трамп, App Store, мобильное приложение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь