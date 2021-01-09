Apple удалила приложение Parler, где общались сторонники Трампа

Ранее мобильное приложение удалила Google, а Apple давала разработчикам сутки на пересмотр правил модерации.

Из своего App Store удалили приложение Parler, популярную среди сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 10 января.

При этом основатель Parler Джон Метц отметил, что Apple "пытается давить на свободу слова", когда соцсеть вышла на первое место в AppStore.

"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - пояснили свое решение в Apple.

Напомним, что ранее из Google Play удалили приложение Parler. Как заявили в Google, Parler ранее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие.

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