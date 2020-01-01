Генсек ООН сравнил нынешнее время с 1945 годом

Антониу Гутерреш обратил внимание на глобальные вызовы года и призвал сократить неравенство и несправедливость.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил текущее положение в мире с ситуацией в 1945 году. Об этом он заявил на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи, сообщает РИА Новости

"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", – отметил Гутерреш.

По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

"Потребность в международном сотрудничестве сохраняется, мы должны расширить наше представление о том, что это значит. <...> Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", – подчеркнул генсек.

Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды, призвав "к новой глобальной сделке" на международном уровне.

Гутерреш уверен, что для устранения источников неравенства нужен "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом, который будет включать справедливое налогообложение, универсальные блага и возможности для всех.

Также он указал на проблему "вакцинного национализма" , когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран.

"Пандемия обнажила слабые места нашего мира. Чтобы устранить их, нам нужно сократить неравенство и несправедливость, а также укрепить узы взаимной поддержки и доверия", – заявил глава ООН.

Ранее сообщалось, что в 2020 году уровень крайней нищеты увеличился впервые за последние 22 года.

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