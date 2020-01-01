В РФ первый случай "британского" штамма коронавируса

Особо заразный вариант COVID-19 обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

В РФ выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом 10 января информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1, сообщает РБК

По словам Поповой, новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новый штамм выявлен только у одного человека и зараженный чувствует себя хорошо.

Как отметила руководитель ведомства, тест-системы, которые действуют в стране для ПЦР-диагностики, обнаруживают новый штамм вируса. Также она заверила, что зарегистрированные в стране вакцины "абсолютно точно" защищают от него.

С конца ноября по 22 декабря (до приостановки авиасообщения между странами) в РФ из Соединенного Королевства прилетели семь тысяч человек. Коронавирус выявили у 32 из них, при этом симптомы проявились только у четырех.

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