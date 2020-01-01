В РФ первый случай "британского" штамма коронавируса
Особо заразный вариант COVID-19 обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.
В РФ выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом 10 января информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1, сообщает РБК.
По словам Поповой, новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новый штамм выявлен только у одного человека и зараженный чувствует себя хорошо.
Как отметила руководитель ведомства, тест-системы, которые действуют в стране для ПЦР-диагностики, обнаруживают новый штамм вируса. Также она заверила, что зарегистрированные в стране вакцины "абсолютно точно" защищают от него.
С конца ноября по 22 декабря (до приостановки авиасообщения между странами) в РФ из Соединенного Королевства прилетели семь тысяч человек. Коронавирус выявили у 32 из них, при этом симптомы проявились только у четырех.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в начале декабря. После этого "британский" вариант SARS-CoV-2 распространился в более чем 40 странах.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент