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В РФ первый случай "британского" штамма коронавируса

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Особо заразный вариант COVID-19 обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.
В России выявили первый случай заражения "британским" штаммом COVID
В России выявили первый случай заражения "британским" штаммом COVID
 
В РФ выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом 10 января информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1, сообщает РБК
 
По словам Поповой, новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании.
 
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новый штамм выявлен только у одного человека и зараженный чувствует себя хорошо.
 
Как отметила руководитель ведомства, тест-системы, которые действуют в стране для ПЦР-диагностики, обнаруживают новый штамм вируса. Также она заверила, что зарегистрированные в стране вакцины "абсолютно точно" защищают от него.
 
С конца ноября по 22 декабря (до приостановки авиасообщения между странами) в РФ из Соединенного Королевства прилетели семь тысяч человек. Коронавирус выявили у 32 из них, при этом симптомы проявились только у четырех.
 
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в начале декабря. После этого "британский" вариант SARS-CoV-2 распространился в более чем 40 странах.
 

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Теги: Россия, Британия, штамм, РФ, Великобритания, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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