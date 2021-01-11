В Японии число жертв снегопадов выросло до восьми

Власти призывает людей не выходить на улицу без необходимости. К ликвидации последствий непогоды привлечены отряды Сил самообороны.

В Японии продолжаются сильные снегопады, из-за которых погибли уже восемь человек и пострадали более 270. Об этом сообщает NHK в понедельник, 11 января.

"По состоянию на 5 часов утра в городе Тояма было зафиксировано 120 сантиметров снега, 100 сантиметров в городе Фукуи и 63 сантиметра в городе Ниигата", – говорится в сообщении.

Указано, что количество накопленного снега более чем в два раза превышало среднее количество для этого времени года в префектурах Ниигата, Тояма, Исикава и Фукуи.

Метеорологическое агентство призывает людей не выходить на улицу без необходимости. Сегодня снегопады продолжатся. К ликвидации последствий непогоды привлечены отряды Сил самообороны страны.

Напомним, снегопады на побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо продолжаются уже почти неделю. Накануне в Японии более тысячи автомобилей застряли в одной пробке.

Также сообщалось, что в Испании возросло число жертв снежной бури, которая стала сильнейшей за последние 50 лет.

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