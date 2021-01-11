В РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт

Российский препарат от COVID-19 Спутник Лайт вводится одним уколом. Ученые в РФ заявляют, что он полностью безопасен.

Испытания на 150 добровольцах продлятся до конца года

Вакцину от коронавируса Спутник Лайт будут испытывать на 150 добровольцах, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России, пишет Интефакс.

Исследования продлятся до конца года в Первом Московском университете им. Сеченова и в двух медцентрах Санкт-Петербурга.

COVID-вакцина Спутник Лайт – это один укол вакцины российского препарата Спутник V, который вводится двукратно.

Ранее руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что безопасность вакцины Спутник Лайт "полностью доказана". А что касается ее эффективности на различных возрастных группах, то потребуется дополнительное изучение.

Также Korrespondent.net писал, что Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую COVID-вакцину. Регистрация вакцины была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцинацию в стране планируют начать уже в январе.

Напомним, в Аргентине испортились сотни доз российской вакцины Спутник V.



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