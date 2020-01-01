Литва изменила название Грузии в официальных документах

Сакартвело становится официальным, полным названием страны. А Грузия останется употребляемым названием в публичном пространстве.

Власти Литвы узаконили название Грузии как Сакартвело. Теперь оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке, сообщает Интефакс-Украина в понедельник, 11 января.

"В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas – ред.) является официальным названием", – сказал председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

Указано, что 21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным", – сказал Антанайтис.

По его словам, Сакартвело становится официальным, полным названием. Это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", – отметил Антанайтис.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское, напоминает BNS.

Самоназвание граждан – "картвелеби" (во множественном числе) и – "картвели" (в единственном), а страны – Сакартвело.

Напомним, в декабре парламент Грузии единогласно поддержал проект резолюции о стремлении республики вступить в Евросоюз и НАТО.

Ранее в Грузии назвали главной целью заявку на вступление в ЕС за четыре года. Программа грузинского правительства получила название Для строительства европейского государства.

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