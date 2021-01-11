Трампа второй раз за срок президентства намерены снять с должности досрочно, хотя до сложения им полномочий осталось менее 10 дней.

На сайте палаты представителей США опубликована резолюции об импичменте президенту Дональду Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Авторы инициативы, которая должна быть внесена на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд), убеждены, что Трамп своим поведением в день беспорядков у Конгресса "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Заседание по данному вопросу может состояться 13 или 14 января.

Cмотрите фотогалерею: Опубликована резолюция об импичменте Трампа

Как сообщалось, сегодня Трамп намерен впервые выступить публично после беспорядков в Капитолии 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Трампу могут объявить импичмент уже после инаугурации его преемника Джо Байдена.

А действующий вице-президент США Майкл Пенс считает возможным использование 25-й поправки к Конституции с целью отстранения от должности Трампа, если последний станет совсем непредсказуемым.

Отметим, это уже вторая попытка объявить Трампу импичмент. Первая провалилась почти год назад.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet