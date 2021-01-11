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Опубликована резолюция об импичменте Трампа

Комментариев: 1
Трампа второй раз за срок президентства намерены снять с должности досрочно, хотя до сложения им полномочий осталось менее 10 дней.
Трампу снова пытаются объявить импичмент
Трампу снова пытаются объявить импичмент

На сайте палаты представителей США опубликована резолюции об импичменте президенту Дональду Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Авторы инициативы, которая должна быть внесена на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд), убеждены, что Трамп своим поведением в день беспорядков у Конгресса "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Заседание по данному вопросу может состояться 13 или 14 января.

Как сообщалось, сегодня Трамп намерен впервые выступить публично после беспорядков в Капитолии 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Трампу могут объявить импичмент уже после инаугурации его преемника Джо Байдена.

А действующий вице-президент США Майкл Пенс считает возможным использование 25-й поправки к Конституции с целью отстранения от должности Трампа, если последний станет совсем непредсказуемым.

Отметим, это уже вторая попытка объявить Трампу импичмент. Первая провалилась почти год назад.

 

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Теги: Импичмент Президента, США, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kvinta36    11.01.2021, 17:38
Оценка:  +5
kvinta36
Давно пора в утиль этого почитателя нашего северного соседа!
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