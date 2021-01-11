В Украине планируют производить COVID-вакцину
Украинская фармакологическая компания Лекхим собирается начать производство вакцины от коронавируса, которую разработала компания из Китая Sinovac Biotech. Производство начнется в 2022 году, пишет Бабель со ссылкой на главу наблюдательного совета Лекхима Валерия Печаева.
По его словам, между двумя компаниями уже заключен меморандум о сотрудничестве. Печаев подчеркнул, что сначала планировалось производство препарата от гриппа, поскольку переговоры начались в феврале прошлого года до пандемии коронавируса.
Украинцы будут производить аналогичную Sinovac вакцину.
Ранее в МОЗ рассказали об испытаниях вакцины Sinovac. Ее испытали по меньшей мере на 16 тысячах человек в трех странах.
Также добавим, что вакцине Sinovac выдали разрешение на использование в Индонезии. Эта страна первой после Китая одобрила использование препарата.
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