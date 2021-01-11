В Украине планируют производить COVID-вакцину

Производство препарата стартует через год. Уже подписан меморандум о сотрудничестве. Хотя до пандемии планировалось изготавливать вакцину от гриппа.

Это будет та же вакцина Sinovac, но произведенная в Украине

Украинская фармакологическая компания Лекхим собирается начать производство вакцины от коронавируса, которую разработала компания из Китая Sinovac Biotech. Производство начнется в 2022 году, пишет Бабель со ссылкой на главу наблюдательного совета Лекхима Валерия Печаева.

По его словам, между двумя компаниями уже заключен меморандум о сотрудничестве. Печаев подчеркнул, что сначала планировалось производство препарата от гриппа, поскольку переговоры начались в феврале прошлого года до пандемии коронавируса.

Украинцы будут производить аналогичную Sinovac вакцину.

Ранее в МОЗ рассказали об испытаниях вакцины Sinovac. Ее испытали по меньшей мере на 16 тысячах человек в трех странах.

Также добавим, что вакцине Sinovac выдали разрешение на использование в Индонезии. Эта страна первой после Китая одобрила использование препарата.

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