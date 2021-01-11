В Конгресс США внесена резолюция об импичменте Трампа - СМИ

Статья обвинения в документе только одна - подстрекательство к мятежу. Голосование планируется провести в ближайшие дни.

До окончания сложения полномочий Трампу осталось менее 10 дней

В США законодатели от Демократической партии официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Резолюция была внесена в понедельник, 11 января, пишет The Washington Post.

Нынешнего главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Издание отмечает, что голосование может состояться уже в среду, 13 января.

Напомним, что ранее была опубликована резолюция об импичменте Трампа. Его второй раз за срок президентства намерены снять с должности досрочно, хотя до сложения им полномочий осталось менее 10 дней. Инаугурация выигравшего выборы Джо Байдена состоится 20 января.

Также сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу.

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