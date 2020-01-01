На шахте в Китае произошел взрыв, под завалами более 20 горняков

Чрезвычайное происшествие случилось в провинции Шаньдун. Спасатели пытаются установить связь с заблокированными рабочими шахты.

Момент взрыва на золотодобывающей шахте в Китае twitter.com/CCTV_Plus

На востоке Китая прогремел взрыв на золотодобывающей шахте, в результате чего 22 горняка оказались заблокированными под землей. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила газета газета Global Times.

Отмечается, что трагедия произошла в провинции Шаньдун.

По данным местных властей, установить контакт с находившимися в шахте рабочими пока не удалось.

Напомним, в начале декабря в Китае жертвами аварии на угольной шахте стали 18 человек. Люди погибли в результате отравления угарным газом.

При обвале на шахте в Луганской области погиб горняк

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