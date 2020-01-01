В небе над Камчаткой взорвался метеорит

По данным ученых, энергия взрыва космического тела составила примерно 1-5 килотонн тринитротолуола.

На Камчтке, РФ, в районе западного побережья 10 января взорвался в небе яркий метеорит. Видео явления опубликовано в соцсетях.

"Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола", – пояснили ученые Камчатского филиала федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. На кадрах ролика видно, как в ночном небе летит метеор. Объект не долетает до земли и разрушается.

Ранее сообщалось, что в декабре в Китае в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит.

Также, в небе западной части Японии пролетел огромный светящийся шар. Последняя вспышка падающего небесного тела была сопоставима по силе яркости с полной Луной.

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