Польша значительно сократила выдачу виз украинцам

Около половины украинцев, которые планировали въехать на территорию соседней страны в 2020 году, получили отказ в визе в Польшу.

Когда констульства Польши в Украине возобновили работу, визы сначала выдавали лицам для трудоустройства в аграрном секторе Польши Unsplash

Польша в 2020 году выдала украинцам более полумиллиона виз. В то же время, польские консульства отказали в предоставлении документов на въезд почти 16 тысячам граждан Украины. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Укринформ со ссылкой на ответ пресс-службы МИД Польши.

Издание подчеркивает, что в 2019 году украинцы получили почти вдвое больше польских виз.

"По данным МИД, по сравнению с 2019 годом количество выданных украинцам виз сократилось на 43,1% (899 605 виз в 2019 году - ред.), что было вызвано пандемией коронавируса", - пишет Укринформ.

В то же время, в МИД Польши уточнили, что в период ослабления ограничений приоритет оказывался тем украинцам, которые подавались на трудоустройство в аграрном секторе Польши.

Также, по сообщению дипломатов, в 2020 году 15 765 граждан Украины получили отказ в получении виз.

По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 года в Польше находилось более 1,3 млн украинцев. В начале локдауна, во второй половине марта, из Польши выехало более 150 тыс. украинских трудовых мигрантов. Летом украинцы начали массово возвращаться на работу в Польшу.

Власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, в частности гражданам Украины, которые на момент локдауна легально находились в стране, и дальше оставаться в РП после истечения срока действия виз в течение всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма функционирует до сих пор.

Напомним, что живущие в Польше украинцы получат COVID-вакцину бесплатно. Смогут бесплатно вакцинироваться украинцы, легально находящиеся на территории Республики.

Также, президент Польши Анджей Дуда подписал закон об упрощении процедуры привлечения медиков из-за границы для привлечения их к борьбе с эпидемией коронавируса.

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