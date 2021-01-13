В РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация населения от коронавируса в России начнется с 18 января. В оборот до конца января поступит 2,1 миллиона доз COVID-вакцины, пишет Интерфакс.
О готовности к широкой вакцинации россиян заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить поручение (президента РФ Владимира Путина, - ред.) по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - отметила Голикова.
Он добавила, что российская промышленность "превысила плановые объемы выпуска вакцины". И подчеркнула, что с гражданами начнут разъяснительную работу о безопасности и эффективности отечественных препаратов от коронавируса.
В России прививать население будут препаратом Спутник V, разработанным центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, в стране привито уже более 1,5 миллиона человек.
Напомним, что в РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт. Он вводится одним уколом. Ученые в РФ заявляют, что он полностью безопасен.
Ранее мы писали о том, что в РФ обнаружили первый случай "британского" штамма коронавируса - у россиянина, который вернулся из Великобритании.
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