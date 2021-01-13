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В РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса

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Прививать россиян будут отечественным препаратом Спутник V. Им провакцинировано уже 1,5 млн человек.
Россиян будут убеждать в безопасности и эффективности отечественного препарата
Россиян будут убеждать в безопасности и эффективности отечественного препарата

Массовая вакцинация населения от коронавируса в России начнется с 18 января. В оборот до конца января поступит 2,1 миллиона доз COVID-вакцины, пишет Интерфакс.

О готовности к широкой вакцинации россиян заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить поручение (президента РФ Владимира Путина, - ред.) по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - отметила Голикова.

Он добавила, что российская промышленность "превысила плановые объемы выпуска вакцины". И подчеркнула, что с гражданами начнут разъяснительную работу о безопасности и эффективности отечественных препаратов от коронавируса.

В России прививать население будут препаратом Спутник V, разработанным центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, в стране привито уже более 1,5 миллиона человек.

Напомним, что в РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт. Он вводится одним уколом. Ученые в РФ заявляют, что он полностью безопасен.

Ранее мы писали о том, что в РФ обнаружили первый случай "британского" штамма коронавируса - у россиянина, который вернулся из Великобритании.
 

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Теги: Россия, Вирус, вакцина, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    13.01.2021, 16:45
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
"Спутник-V" - ваш спутник в мир иной
Путин-Xyйло    13.01.2021, 16:34
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Так вот как выглядит зомбо-апокалипсис!
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