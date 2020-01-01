В Конгрессе идут дебаты по импичменту Трампа

Палата представителей может уже сегодня проголосовать за резолюцию об импичменте и передать ее в Сенат.

Палата представителей США в среду, 13 января, проводит дебаты по импичменту президенту Дональду Трампу. Ранее стало известно, что вице-президент Майк Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке. Он направил официальное письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отметив, что считает такой шаг неконституционным и несоответсвующим интересам государства. На открытии дебатов председатель процедурного комитета Палаты представителей Джеймс Макговерн (демократ) выразил мнение, что законодатели обсуждают нынешнюю "историческую меру в действительности на месте преступления". "Нас бы тут не было, если бы не президент США", - считает конгрессмен. Он вслед за другими своими однопартийцами обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал "применившую насилие толпу" на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

Согласно ранее опубликованной резолюции , на суд конгрессменов вынесена одна статья – подстрекательство к мятежу. Документ требует вынести импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "особо тяжких преступлений и правонарушений".

Ожидается, что голосование состоится уже сегодня и резолюция будет принята. Дальше ее рассмотрит Сенат, который возобновит работу 19 января, поэтому объявить импичмент Трампу до окончания его президентства могут не успеть. Накануне Трамп заявил, что объявление импичмента вызовет "невероятный гнев" . Действия демократов он называет "величайшей охотой на ведьм".

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