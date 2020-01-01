В Италии охотница отбивалась от кабана винтовкой

Во время охоты женщина дважды выстрелила в животное, но не смогла его убить. Ей пришлось отбиваться стволом оружия.

В Италии на острове Сардиния охотница не смогла застрелить кабана и отбивалась стволом оружия от животного. Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как животное начинает бежать на охотницу, и она дважды стреляет. Кабан продолжает бежать, и женщина в панике начинает его бить стволом оружия и кричать. Через некоторое время кабан разворачивается и убегает.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон, в округе Тилламук, лось убил ранившего его охотника через несколько часов после случившегося.

Также, в центре Португалии, на территории охотничьей зоны недалеко от Лиссабона, 16 охотников убили 540 оленей и диких кабанов и опубликовали в соцсети соответствующие фото.

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