Байден опасается, что импичмент Трампа помешает утверждению его власти

Демократ напомнил, что членам Сената не следует откладывать обсуждение вопросов, касающихся пандемии коронавируса.

Избранный президент США Джозеф Байден ожидает, что члены Сената найдут способ выполнить свои обязательства в отношении импичмента без ущерба для процесса утверждения новой администрации. Об этом говорится в заявлении демократа, опубликованном в среду, 13 января, на сайте его переходной команды.

"Сегодня члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности. Я надеюсь, что лидеры в Сенате найдут способ выполнить все предусмотренные конституцией обязательства", - указано в пресс-релизе.

Также Байден напомнил, что Сенату не следует откладывать обсуждение вопросов, касающихся пандемии коронавируса - распространение вакцин и восстановление экономики.

Отметим, инаугурация нового президента США намечена на 20 января, тогда как Сенат соберется 19 января, и ему предстоит решить, одобрять ли импичмент действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее американские конгрессмены Палаты представителей проголосовали за объявление импичмента Трампу. Теперь соответствующую резолюцию должен поддержать Сенат.

Не об импичменте: Трамп выступил с заявлением

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