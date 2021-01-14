В России готовятся задержать Навального
Федеральная служба исполнения наказаний России намерена задержать оппозиционера Алексея Навального по прибытию в страну, сообщает РИА Новости в четверг, 14 января.
Сообщается, что управление ФСИН по Москве "обязано предпринять все действия" по задержанию Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.
Отмечается, что в декабре Навального объявили в розыск, поскольку с 24 сентября неизвестно фактическое место его нахождения.
Он будет задержан в связи со "злостным нарушением режима условного заключения".
Накануне Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января. Изначально он планировал прилететь, но позже заявил, что приедет на поезде.
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