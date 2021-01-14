Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России готовятся задержать Навального

Комментариев: 0
В декабре Навального объявили в розыск и намерены задержать из-за "нарушением режима условного заключения".
Навальный намерен вернуться в Россию 17 января
Навальный намерен вернуться в Россию 17 января

Федеральная служба исполнения наказаний России намерена задержать оппозиционера Алексея Навального по прибытию в страну, сообщает РИА Новости в четверг, 14 января.

Сообщается, что управление ФСИН по Москве "обязано предпринять все действия" по задержанию Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Отмечается, что в декабре Навального объявили в розыск, поскольку с 24 сентября неизвестно фактическое место его нахождения.

Он будет задержан в связи со "злостным нарушением режима условного заключения".

Накануне Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января. Изначально он планировал прилететь, но позже заявил, что приедет на поезде.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, розыск, Навальный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь