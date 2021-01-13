Создавший PayPal и Affirm украинец стал миллиардером – Forbes

Стоимость акций Affirm удвоилась и состояние основателя компании, уроженца Киева, выросло до $2,7 млрд.

Макс Левчин приехал в США в 1991 году nytimes.com

Уроженец Киева Макс Левчин, сооснователь PayPal и глава сервиса рассрочки Affirm, стал миллиардером по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов, пишет издание.

Affirm разместилась на бирже NASDAQ 12 января. Компания продала 24,6 милилона акций по 49 долларов и в результате этого ее капитализация составила 11,9 миллиардов долларов. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла на 98,45% - до 97,24 миллиардов, а капитализация - до 23,6 миллиарда долларов.

В результате такого скачка котировок, отмечает Forbes, состояние одного из основателей компании Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до 2,7 миллиардов долларов.

Компания Affirm предоставляет покупателям возможность делать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов. Сервис начал работу в 2012 году.

Также Левчин является одним из основателей системы электронных платежей PayPal.

Новоиспеченный миллиардер приехал в США в 16 лет. Тогда в 1991 году его семья получила политическое убежище.

До этого Korrespondent.net писал, что в мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения. Большинство новых миллиардеров живут в Китае, в котором произошла первая вспышка коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что мировые миллиардеры значительно разбогатели в 2020 году. Совокупный капитал миллиардеров в "коронавирусном" году увеличился на 20% - до 11,4 триллиона долларов.



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