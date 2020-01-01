В США арестовали более 100 участников штурма Капитолия

ФБР тщательно отслеживает настроения в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Американские спецслужбы идентифицированы более 200 подозреваемых в беспорядках в здании Конгресса и уже арестовали более 100 человек. Об этом сказал глава ФБР Крис Рэй, сообщает Интерфакс в пятницу, 15 января.

"Мы и наши партнеры уже арестовали более 100 человек за их преступную деятельность во время осады Капитолия на прошлой неделе и продолжаем проводить бесчисленные другие связанные с этим расследования", – сказал Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.

"Только с 6 января мы уже опознали более 200 подозреваемых. Таким образом, мы знаем, кто вы и агенты ФБР ищут вас", – отметил глава ФБР.

Рэй добавил, что ФБР отслеживает настроения в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Вместе с нашими партнерами мы оцениваем угрозы и какие ресурсы использовать против них. Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальному вооруженному протесту. Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и в капитолиях штатов по всей стране", – добавил он.

В свою очередь газета Washington Post сообщила, что десятки из базы данных ФБР лиц, связанных с террористической деятельностью, находились в Вашингтоне в день беспорядков в Капитолии 6 января.Отмечается, что данные люди внесены в список ФБР в качестве потенциальной угрозы безопасности.

В настоящее время неизвестно, входит ли кто-либо из списка в число арестованных за участие в штурме Капитолия.

Как известно, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Тогда пять человек погибли, включая одного полицейского.

Конгрессмены в Капитолии в тот момент утверждали результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, палата представителей и сенат США утвердили победу Байдена.

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