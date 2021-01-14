Отсидевшего 26 лет в камере смертников американца оправдали

Мужчину обвиняли в убийстве пенсионерки. Во время пересмотра дела в прошлом году выяснилось, что ДНК на месте преступления ему не принадлежит.

Американец Эдди Ли Ховард, проведший 26 лет в камере смертников, был оправдан Верховным судом штата Миссисипи. Мужчина был обвинен за то, что якобы убил 84-летнюю Джорджию Кемп, пишет The New York Times.

Обвинители уверяли, что Ховард виновен из-за якобы совпадения следов укусов на теле погибшей с зубами подозреваемого. Защита мужчины утверждала, что это доказательство косвенное и заявляли, что расследование предвзято.

Пересмотр дела по ходатайству защиты начался в 2020 году. На прошлой неделе Ховард был оправдан судом.

СМИ отмечают, что обнаруженное ДНК на месте преступления не принадлежало Ховарду, что расценивается, как его невиновность.

Журналисты подчеркнули, что решающую роль в обвинении мужчины сыграл доктор Уэст, который контактировал с местным патологоанатомом Стивеном Т. Хейном. А результаты анализов, предоставляемы специалистом, привели к нескольким смертным приговорам, которые потом были оспорены и отменены.

Сам освобожденный американец говорит, что постарается вернуться к прежней жизни и хотел бы продолжить работать поваром в ресторане.

Ранее сообщалось, что американец провел в тюрьме 23 года за кражу садовых ножниц. За время, проведенное в тюрьме, он избавился от пристрастия к спиртному и наркотикам и начал верить в Бога.

Добавим, что в США умер самый массовый серийный убийца страны. Ему было 80 лет.



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