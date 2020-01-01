Португалия в 2021 году закроет последнюю угольную электростанцию

Португалия станет четвертой страной в Европе, полностью отказавшейся от угля в производстве электроэнергии.

В Португалии с выведением из эксплуатации угольной электростанции Sines работающей осталась одна - Pego. Эту электростанцию планируют закрыть в ноябре 2021 года, пишет Euractiv.

Португальская энергетическая компания EDP объявила о своем решении закрыть угольную электростанцию Sines мощностью 1296 МВт в июле прошлого года, в результате чего закрытие было перенесено на два года - с 2023 по 2021 год. Первоначальные планы EDP заключались в закрытии Sines в 2030 году, отмечает издание.

Закрытие Sines – это "часть стратегии декарбонизации EDP group" и было принято в контексте, когда производство энергии все больше зависит от возобновляемых источников, заявили представители компания еще в июле. Поэтому решение об ускорении отказа от угля было "естественным следствием этого процесса энергетического перехода". В стране будет делаться упор на возобновляемых источниках энергии.

Когда в Португалии отключат последнюю угольную электростанцию, то она станет четвертой страной в Европе, которая полностью отказалась от угля в производстве электроэнергии. Ранее это в 2016 году сделала Бельгия, а в 2020 году - Австрия и Швеция.

Специалисты отмечают, что Sines производила в среднем 12% общих выбросов парниковых газов в стране.

Ранее сообщалось, что в Украине будут отслеживать выбросы парниковых газов.

Также сообщалось, что в Британии представлен план "зеленой промышленной революции": откажутся от авто с бензиновыми и дизельными двигателями, будут поощрять покупку электрокаров, высаживать деревья и отапливать здания водородом.

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