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У Байдена заговорили об отмене санкций по СП-2

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В команде будущего президента США считают, что отмена санкций против европейских партнеров возможна, если те откажутся от строительства газопровода.
У Байдена назвали условие отмены санкций по Северному потоку - 2
У Байдена назвали условие отмены санкций по Северному потоку - 2

Приостановка санкций против строительства газопровода Северный поток-2 может разрядить отношения Вашингтона с европейскими партнерами. Об этом заявил советник избранного президента Джо Байдена по иностранным делам Николас Бернс, сообщает в пятницу, 15 января, Handelsblatt.

Бернс отметил, что приостановка укладки газопровода может создать пространство для политического сближения между США и Германией. При этом для разрядки можно приостановить и американские санкции.

"Европейцы должны остановить строительство Северного потока-2, а американцы - приостановить действие санкций", - отметил Бернс.

Он также добавил, что это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами.

Между тем, недавно стало известно, что США готовят новые санкции против Севпотока-2. Администрация Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.

После этого сообщалось что, датская компания вышла из проекта СП-2. Предприятие оказывало россиянам консультационные услуги по экологии.

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Теги: США, Байден, Северный поток, санкции, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Агент_Смитт    15.01.2021, 16:50
Оценка:  0
Агент_Смитт
Шо у Трумпа, шо у Байданова никак не поймут одного: Пока сранцевый газ с доставкой не станет дешевле Усрийского разговоров не будет.
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