Число мигрантов в мире за 20 лет выросло почти на 110 млн

В пятерке стран с самым высоким числом мигрантов находятся США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Великобритания.

В 2000 году количество мигрантов составляло 173 млн

Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 миллиона человек. Десять лет назад число таких людей составляло 221 миллион, в 2000 году - 173 миллиона, пишет ТАСС, со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Рост числа мигрантов в прошлом году замедлился из-за пандемии.

В первую пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире вошли США, Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.

"В Российской Федерации проживает 12 млн мигрантов, а в Великобритании - 9 млн", - отмечается в докладе.

Главным направлением для международных мигрантов остаются США – 51 миллион мигрант (18% от общего числа в мире).

Добавим, что Украина ведет переговоры с 15 странами по трудовой миграции.

ДО этого сообщалось, что граждане Украины составляют основную долю мигрантов в Чехии. Так, украинцев в прошлом году в Чехию приехало 11 тысяч, а словаков, которые находятся на втором месте, - лишь полторы тысячи.

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