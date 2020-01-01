В США еще один министр подал в отставку
Заявление подал глава Минздрава, осудив беспорядки в Капитолии, которые он назвал "атакой на демократическую систему США".
В США министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар подал в отставку. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 16 января.
В письме президенту США Дональду Трампу Азар осудил беспорядки в Капитолии. Министр назвал их "атакой на демократическую систему США".
Теперь Азар продолжит работать до 20 января.
Напомним, что США массово вводят санкции перед уходом Трампа. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
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