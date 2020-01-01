Италия запретила рейсы из Бразилии из-за нового штамма COVID

Также всем лицам, которые бывали в Бразилии в течение последних двух недель запретили въезд в Италию.

Италия запретила въезд в страну лицам, недавно побывавшим в Бразилии Сorriere.it

Из-за нового штамма коронавируса Италия вслед за Британией запретила рейсы из Бразилии. Об этом в субботу, 16 января, сообщает издание Corriere della Sera.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Этот приказ временно запрещает все авиарейсы из Бразилии и запрещает въезд в Италию всем лицам, которые бывали в Бразилии в течение последних двух недель. Если же такие люди уже въехали в Италию, их просят немедленно обратиться в органы здравоохранения и сдать тест.

"Необходимо, чтобы наши ученые могли тщательно исследовать новый штамм", - заявил Сперанца, добавив, что до этого лучше выбрать путь максимальной осторожности.

Перед этом Министерство транспорта Британии запретило въезд в Соединенное Королевство гражданам Португалии, Бразилии и еще более 10 стран из-за зафиксированного в Бразилии нового штамма коронавируса.

Как сообщалось, люди, заразившиеся бразильским штаммом, имеют тяжелые симптомы. А в Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19.

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