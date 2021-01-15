В США сгорел культовый дом Церкви Сатаны

Во время пожара в "Доме Хэллоуина" находились два человека, которые смогли самостоятельно спастись и не получили ожогов.

Исторический особняк "Дом Хэллоуина", построенный в 1900 году и являвшийся объектом культа для последователей Церкви Сатаны, сгорел в американском городе Покипси в штате Нью-Йорк. Об этом 16 января сообщает издание Poughkeepsie Journal.

По предварительным данным, здание мог поджечь злоумышленник. Представители полиции города рассказали, что возле здания была установлена видеокамера, на записи чётко можно различить человека, который подошёл с канистрой к дому, выплеснул на входную дверь и ступени горючую жидкость, поджёг её и скрылся. В момент возгорания в доме находились два человека, им удалось своевременно выбраться из него.

Полиция начала расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара, а также личность предполагаемого поджигателя дома.

"К сожалению, есть нетерпимые верующие, которые не признают других систем верований кроме своих собственных", - прокомментировал поджог лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор.

По его мнению, старинный особняк вряд ли восстановят.

Особняк, построенный в 1900 году, находился в северном пригороде Нью-Йорка, городке Покипси. Изначально он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами известного мистически-комедийного сериала "Семейка Аддамс". В октябре 2020 года его приобрел некий Мэтью Кэмп.

Церковь Сатаны была основана в 1968 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Лавеем, возглавлявшим ее до своей смерти в 1997 году. Она была первой официально зарегистрированной организацией, которая провозгласила сатанизм своей идеологией. Церковь называет себя носителем зла и противопоставляет христианским организациям. Символом Церкви Сатаны является Сигил Бафомета - перевернутая пентаграмма с вписанной в нее головой козла.

В Лиможе, Франция, около 1,5 млн жителей пригородов временно остались без связи, радио и телевидения из-за поджога вышки 5G.

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