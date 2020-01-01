В Израиле у 13 человек произошел лицевой паралич после прививки Pfizer

Вторая доза вакцины будет предоставлена всем, кто согласится на нее, но только в том случае, когда паралич полностью пройдет.

У 13 израильтян случился временный паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает The Jerusalem Post в воскресенье, 17 января.

Люди испытали легкий паралич лицевого нерва в качестве побочного эффекта после вакцинации от COVID-19. По оценкам медицинских работников, реальное число парализованных может быть больше.

Один пациент отметил, что эффект паралича длился 28 часов. По его словам, паралич все еще не прошел до конца. Однако он подчеркнул, что кроме этого, у него не было никаких жалоб, все прошло хорошо.

Пациент признал, что еще не определился, хочет ли он получить вторую дозу вакцины. По его словам, избегать вакцинации нельзя. Он хочет показать на своем примере, что бояться нечего, и что паралич – это всего лишь "одноразовая акция, которая больше не произойдет".

Представители Министерства здравоохранения сообщили, что вторая доза будет предоставлена всем, кто согласится на нее, но только в том случае, когда паралич полностью пройдет.

Ранее сообщалось, что в Израиле двое мужчин скончались вскоре после вакцинации от коронавируса. Одному из них было 88 лет, а второму – 75 лет.

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