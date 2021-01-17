Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве попрощались с создателем Ералаша

Комментариев: 0
Церемония прощания прошла в московском Доме кино. На сцене установили гроб с телом Бориса Грачевского.
Прощание с Борисом Грачевским в Москве
Прощание с Борисом Грачевским в Москве
РИА Новости

В Москве сегодня, 17 января, прошла церемония прощания с художественным руководителем Ералаша Борисом Грачевским. Об этом сообщают РИА Новости.

Траурная церемония прощания прошла в московском Доме кино. На сцене установили гроб с телом Бориса Грачевского. На экране демонстрировали фотографии режиссера.

Проститься с создателем Ералаша пришли Елена Малышева, Леонид Якубович и другие деятели российского телевидения.

Напомним, художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский 14 января умер от коронавируса на 72-м году жизни.

Также ранее сообщалось, что журналисты обнаружили два выпуска журнала Ералаш, в которых снимался сын Дмитрия Медведева.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, фото, режиссер, Ералаш, прощание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь