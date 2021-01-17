Церемония прощания прошла в московском Доме кино. На сцене установили гроб с телом Бориса Грачевского.

Прощание с Борисом Грачевским в Москве РИА Новости

В Москве сегодня, 17 января, прошла церемония прощания с художественным руководителем Ералаша Борисом Грачевским. Об этом сообщают РИА Новости.

Траурная церемония прощания прошла в московском Доме кино. На сцене установили гроб с телом Бориса Грачевского. На экране демонстрировали фотографии режиссера.

Проститься с создателем Ералаша пришли Елена Малышева, Леонид Якубович и другие деятели российского телевидения.

Cмотрите фотогалерею: В Москве попрощались с создателем Ералаша

Напомним, художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский 14 января умер от коронавируса на 72-м году жизни.

Также ранее сообщалось, что журналисты обнаружили два выпуска журнала Ералаш, в которых снимался сын Дмитрия Медведева.

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