В Европу пришли рекордные морозы
Экстремальные морозы ударили по большей части Европы. В некоторых странах низкие температуры, достигли рекордных значений, сообщает в понедельник, 18 января, Associated Press.
Так, в ряде районов Польши температура в ночь на понедельник опустилась до минус 28 градусов по Цельсию - впервые за 11 лет. А в Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.
В соседней Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году, температура держалась на показателе в минус 20 градусов по Цельсию во многих частях страны.
В минувшие выходные в Германии снегопад повалил много деревьев и стал причиной увеличения количества ДТП.
А в Стамбуле выпавший снег практически парализовал движение автотранспорта.
Напомним, на прошлой неделе в Испаню пришли рекордные морозы. Во многих районах центральной Испании прошел крупнейший за последние полвека снегопад.
Напомним, в Украине на этой неделе также в продолжатся морозы. При этом новых осадков не ожидается.
Опубликованы спутниковые фото заснеженной Испании
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