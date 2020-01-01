В Европу пришли рекордные морозы

В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, а в Германии снегопад повалил деревья.

Экстремальные морозы ударили по большей части Европы. В некоторых странах низкие температуры, достигли рекордных значений, сообщает в понедельник, 18 января, Associated Press.

Так, в ряде районов Польши температура в ночь на понедельник опустилась до минус 28 градусов по Цельсию - впервые за 11 лет. А в Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.

В соседней Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году, температура держалась на показателе в минус 20 градусов по Цельсию во многих частях страны.

В минувшие выходные в Германии снегопад повалил много деревьев и стал причиной увеличения количества ДТП.

А в Стамбуле выпавший снег практически парализовал движение автотранспорта.

Напомним, на прошлой неделе в Испаню пришли рекордные морозы. Во многих районах центральной Испании прошел крупнейший за последние полвека снегопад.

Напомним, в Украине на этой неделе также в продолжатся морозы. При этом новых осадков не ожидается.

Опубликованы спутниковые фото заснеженной Испании

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