Полиция Италии задержала 49 членов мафиозного клана
Итальянская полиция в ходе спецоперации против крупного мафиозного клана Ндрангета задержала 49 человек в семи городах по всей стране. Задержанных обвиняют в ряде преступлений мафии, включая торговлю наркотиками, покушение на убийство, ростовщичество, незаконное хранение оружия и подкуп голосов, пишет ANSA.
Среди задержанных – мэр калабрийского города Росарно Джузеппе Ида. Он отправлен под домашний арест. Правоохранители считают, что он был избран в 2016 году при поддержке местного клана Пизано.
Под домашний арест был помещен и член городского совета Росарно Доменико Скрива.
По информации издания, Ндрангета, в частности, контролирует торговлю кокаином в Европе.
Напомним, что в Италии начинается масштабный судебный процесс над мафией. В деле фигурируют 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов.
Для крупного судебного процесса построили бункер. Там могут разместиться порядка тысячи человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии.
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