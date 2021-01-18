Полиция Италии задержала 49 членов мафиозного клана

Среди задержанных - мэр и член совета города Росарно в Калабрии. Их подозревают в связях с мафией и подкупе голосов. Задержанных чиновников поместили под домашний арест.

Задержанные обвиняются в торговле наркотиками, покушении на убийство

Итальянская полиция в ходе спецоперации против крупного мафиозного клана Ндрангета задержала 49 человек в семи городах по всей стране. Задержанных обвиняют в ряде преступлений мафии, включая торговлю наркотиками, покушение на убийство, ростовщичество, незаконное хранение оружия и подкуп голосов, пишет ANSA.

Среди задержанных – мэр калабрийского города Росарно Джузеппе Ида. Он отправлен под домашний арест. Правоохранители считают, что он был избран в 2016 году при поддержке местного клана Пизано.

Под домашний арест был помещен и член городского совета Росарно Доменико Скрива.

По информации издания, Ндрангета, в частности, контролирует торговлю кокаином в Европе.

Напомним, что в Италии начинается масштабный судебный процесс над мафией. В деле фигурируют 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов.

Для крупного судебного процесса построили бункер. Там могут разместиться порядка тысячи человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии.



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