Трамп распорядился запретить покупать беспилотники у "противников США"

Покупка беспилотников у России, Ирана, Китая и Северной Кореи "угрожает национальной безопасности" США, сказано в указе.

Трамп запретил США покупать беспилотники у России и Китая

Президент Дональд Трамп запретил ведомствам США закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома во вторник, 19 января.

В указе эти страны названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности", а операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации, подчеркнул Трамп.

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - сказано в указе.

Политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, "создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками", гласит документ.

Напомним, что ранее CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа. В подборку попали инциденты, которые доказывают, что Трамп неоднократно "нагло врал гражданам страны".

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