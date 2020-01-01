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Мелания Трамп записала прощальное обращение

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Первая леди США в прощальном послании призвала отказаться от насилия и поблагодарила всех, кто борется с пандемией коронавируса.

Мелания Трамп, первая леди США, обратилась к американцам с прощальным посланием и призвала отказаться от насилия. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Мелании Трамп.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - в частности сказала первая леди США.

Также она поблагодарила военных, медицинских работников и всех, кто борется с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп рассматривает возможность написания и публикации книги о своей жизни в Белом доме.

Также СМИ сообщили, что Мелания Трамп в ближайшее время собирается подать на развод с Дональдом Трампом.

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Теги: США, видео, обращение, первая леди, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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