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Норвегия не нашла связи между COVID-вакциной и смертями пожилых людей

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Регулятор считает смерти возрастных пациентов после прививки совпадением, поскольку у получивших вакцину были серьезные заболевания.
COVID-19 гораздо опаснее для пациентов, чем вакцинация - Мадсен
COVID-19 гораздо опаснее для пациентов, чем вакцинация - Мадсен

Связь между вакцинацией препаратом Pfizer/BioNTech и смертями людей преклонного возраста в Норвегии не обнаружено, пишет Bloomberg со ссылкой на Норвежское агентство по лекарственным препаратам. 

Вакцинация в Норвегии стартовала в конце прошлого года. И за это время после прививки от коронавируса было зафиксировано 33 смерти людей пенсионного возраста.

"Судя по всему, COVID-19 гораздо опаснее для большинства пациентов, чем вакцинация. Нас это (смерти вакцинированных, - ред.) не настораживает. У всех этих пациентов были серьезные заболевания. Мы не можем утверждать, что люди умирают от вакцины. Это может быть совпадением. Трудно доказать то, что именно вакцина является непосредственной причиной", - заявил изданию медицинский директор агентства Стейнар Мадсен.

Первую дозу прививки Pfizer/BioNTech получили около 42 тысяч норвежцев.

С 15 января, по словам Стейнара Мадсена, в страну доставили американский препарат Moderna.

До этого сообщалось, что в Норвегии будут бесплатно предоставлять вакцину против коронавируса.

Добавим, что в Норвегии выявили неизвестную мутацию коронавируса. Новый штамм зафиксировали у восьми норвежцев за три дня.

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Теги: смерть, Вирус, вакцина, Норвегия, заболевания, пенсионеры, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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