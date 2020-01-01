Россия не будет обсуждать дело Навального в ПАСЕ

Основные вопросы к российским властям – это где и когда могло произойти отравление Навального.

В ПАСЕ сделали все возможное, чтобы пригласить Россию на обсуждение дела Навального PACE

Делегация России отказалась участвовать в слушаниях в Парламентской ассамблее Совета Европы по вопросу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал докладчик ПАСЕ по этому вопросу Жак Мэр со ссылкой на зампреда ассамблеи, россиянина Петра Толстого, сообщает Интерфакс во вторник, 19 января.

"Я попросил, чтобы все-таки кто-то поучаствовал, но, к сожалению, никто сегодня не сможет представить российскую позицию, ответить ни на наши вопросы, ни на вопросы приглашенных. Мы сделали все возможное, чтобы пригласить Россию", – сказал Мэр на слушаниях.

Основными вопросами к российским властям в связи со случившимся, по его словам, – это где и когда могло произойти отравление Навального.

Мэр напомнил, что правительство Германии и Совет ЕС говорят, что это произошло в России. Москва возражает, что это не так, и если Навального отравили, то это могло произойти либо в самолете по пути из Омска в Берлин, либо уже в клинике Charite.

"Но если его отравили в Берлине, или в самолете, кто это сделал, и каким образом эти люди смогли получить Новичок, нервнопаралитическое вещество, которое не должно существовать?", – спросил докладчик.

Мэр отметил, что в заседании должен был принять участие и сам Навальный, однако его задержали и арестовали в Москве. Поэтому на слушаниях выступит соратник оппозиционера Леонид Волков.

Как известно, на Западе осудили задержание и арест Навального, потребовав его освободить. Но в заявили, что не намерены учитывать международное мнение в данном случае.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet