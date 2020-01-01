Популярная у сторонников Трампа соцсеть перешла на российский хостинг

После штурма Капитолия Amazon, Apple и Google прекратили сотрудничество с Parler. Эта соцсеть частично возобновила работу на хостинге, принадлежащем жителям РФ.

Соцсеть Parler, которая стала популярной среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа после удаления его учетных записей, перешла на российский хостинг. До этого Amazon прекратил поддержку хостинга социальной платформы и сайт оказался недоступен, пишет Reuters.

После штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года Parler удалили из своих магазинов компании Apple и Google.

Однако в Parler нашли выход и с 18 января сайт частично начал работу на хостинге компании DDoS-Guard.

На ее веб-сайте указан адрес в Шотландии, однако известно, что она принадлежит жителям российского Ростова-на-Дону Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову.

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Ранее сообщалось, что Дональда Трампа заблокировали сразу в трех соцсетях.

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