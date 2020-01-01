Названа новая разгадка тайны озера Лох-Несс

Легендарное чудовище Несси может быть разновидностью черепахи, которая попала в озеро во время ледникового периода.

Бывший профессор химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр заявил, что в шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, которому присущи черты знаменитого Лох-Несского чудовища. Об этом 19 января сообщило издание Daily Record

По словам Бауэра, по время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке. Именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры.

"Все черты, которые приписывают Лох-Несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах", – отметил ученый.

При этом он добавил, что подобные древние виды черепах пока не встречались человеку.

Первое письменное упоминание о Лох-несском чудовище или Несси встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование до сих пор не удалось подтвердить.

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