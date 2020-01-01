В Британии врачи призвали приоритетно вакцинировать расовые меньшинства

Этнические меньшинства больше страдают от негативного влияния коронавируса и реже получают вакцину, обеспокоены медики.

В Великобритании ведущие врачи призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам. Об этом сообщает DPA в среду, 20 января.

"Мы обеспокоены данными, которые показывают, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшей степени получают вакцину", - говорит глава Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл.

Маршалл призвал британский Минздрав считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от коронавируса, а также провести информационную кампанию по вакцинации, направленную на этнические меньшинства.

Как показывают исследования, представители расовых меньшинств почти вдвое чаще умирают от COVID-19, чем остальное население Британии. Всего в Великобритании уровень смертности среди мужчин африканского или азиатского происхождения в возрасте от 9 до 64 лет в пять раз выше, чем среди их белых сограждан.

Напомним, что ранее в США успешно испытали потенциальное лекарство от коронавируса. Специальный пептид доказал эффективность в опытах на мышах, особенно в подавлении цитокинового шторма.

Также сообщалось, что ученые спрогнозировали развитие COVID-19 на десятилетие. Люди будут переносить SARS-CoV-2 в легкой форме в детстве. Пожилые люди, если и будут болеть, то в легкой форме благодаря сформировавшемуся в детстве иммунитету.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet