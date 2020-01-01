Стало известно, когда стартует процесс по импичменту Трампа

Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.

Процедура импичмента бывшего президента США Дональда Трампа начнется 8 февраля, заявил, выступая в Сенате, демократ Чак Шумер. Его слова в пятницу, 22 января, приводит ТАСС

"Обвинители палаты представителей представят в сенате статьи импичмента в понедельник, 25 января, в 7 часов вечера. Выступления сторон процесса начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля", - сказал он, выступая в сенате.

Известно, что 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против - 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Эксперты отмечают, что среди специалистов по конституционному праву в США нет единой позиции относительно того, можно ли президенту вынести импичмент задним числом, уже после того, как он ушел в отставку. Но все специалисты сходятся во мнении, что вопрос об импичменте для Трампа имеет практическое значение: при завершении процедуры импичмента в сенате далее Трампа можно будет отдельным голосованием лишить права вновь занимать выборные должности. Ранее Трамп не исключал, что будет претендовать на пост президента в 2024 году.