В России задержаны более двух тысяч протестующих

Митинги по всей России сопровождаются жесткими разгонами. Правоохранители активно применяют дубинки. Участники акций закидывают правоохранителей снежками.

В России в ходе массовых акций протеста сторонников Алексея Навального уже задержаны 2 158 человек, из них более 600 в Москве, в том числе 15 подростков. Об этом сообщает ОВД-Инфо в субботу, 23 января.

Митинги по всей России сопровождаются жесткими разгонами. Правоохранители активно применяют дубинки. Участники акций, в свою очередь, закидывают правоохранителей снежками. Столкновения и задержания прошли сегодня по всей России. Самый масштабный митинг проходит в Москве.

По данным издания Медуза, на митинг в Москве вышли около 40 тысяч человек (в МВД РФ оценивали количество протестущих в 4 тысячи – ред.), а всего по России – не менее 110 тысяч.

Как сообщает ТАСС, на акции в центре Москвы пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Вместе с тем, о числе пострадавших среди митингующих не сообщается.

Следком РФ уже заявил о проведении проверок "по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов" на митинге в Москве. Также ведомство возбудило уголовное дело "по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность".

Избиения протестующих в Казани.



Видео: Протестная Казань pic.twitter.com/nLPFud5CpM — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Напомним, сегодня в городах России начались массовые акции протеста с требованием освобождения Алексея Навального. Люди вышли на улицы во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Как известно, Навального отправили в СИЗО сразу после его возвращения из Германии, где он лечился после отравления. Он арестован на 30 суток.

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