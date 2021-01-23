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В России задержаны более двух тысяч протестующих

Комментариев: 5
Митинги по всей России сопровождаются жесткими разгонами. Правоохранители активно применяют дубинки. Участники акций закидывают правоохранителей снежками.
Задержание сторонников Алексея Навального в Москве
Задержание сторонников Алексея Навального в Москве

В России в ходе массовых акций протеста сторонников Алексея Навального уже задержаны 2 158 человек, из них более 600 в Москве, в том числе 15 подростков. Об этом сообщает ОВД-Инфо в субботу, 23 января.

Митинги по всей России сопровождаются жесткими разгонами. Правоохранители активно применяют дубинки. Участники акций, в свою очередь, закидывают правоохранителей снежками. Столкновения и задержания прошли сегодня по всей России. Самый масштабный митинг проходит в Москве.

По данным издания Медуза, на митинг в Москве вышли около 40 тысяч человек (в МВД РФ оценивали количество протестущих в 4 тысячи – ред.), а всего по России – не менее 110 тысяч.

Как сообщает ТАСС, на акции в центре Москвы пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Вместе с тем, о числе пострадавших среди митингующих не сообщается.

Следком РФ уже заявил о проведении проверок "по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов" на митинге в Москве. Также ведомство возбудило уголовное дело "по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность".

Напомним, сегодня в городах России начались массовые акции протеста с требованием освобождения Алексея Навального. Люди вышли на улицы во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Как известно, Навального отправили в СИЗО сразу после его возвращения из Германии, где он лечился после отравления. Он арестован на 30 суток.

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Теги: Россия, Москва, протесты, видео, протест, Навальный, акции протеста, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    23.01.2021, 21:38
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Антибес, а если пройдет? Ты уже написал завещание? Или к навальному лизать пойдешь?
masszeer    23.01.2021, 21:22
Оценка:  -20
masszeer
Власть имеет право адекватно реагировать на беспорядки.Монополия на насилие так же принадлежит исключительно власти.Очень жаль что Янукович оказался бесхребетным червяком и не разогнал проплаченное стадо приматов на Майдане.В России же Майдан не пройдёт.Там есть Власть.
Lkabigeft    23.01.2021, 21:52
Оценка:  +2
Lkabigeft
Повторяй свою мантру сколько угодно, ватный Бес!))) Но если в россии это уже прошло раз, когда стадо приматов совершило октябрьский переворот и захваливало власть в Петрограде, то пройдёт и второй и третий раз!!!))))))
Russian-Troll    23.01.2021, 21:56
Оценка:  -25
Russian-Troll
Ложись уже спать укробес, поздно уже. Завтра методички свои будешь выкладывать. А мы как нибудь сами разберёмся.
Lkabigeft    23.01.2021, 22:19
Оценка:  0
Lkabigeft
Мы это кто? Ты и Антибес!)))) Долбитесь в сраку дальше, подарки ватные!)))))
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