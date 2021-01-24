От пневмонии умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

Автор писал сценарии к самым разным картинам: вестернам, триллерам, комедиям и мелодрамам. Наиболее известен он по фильмам “Подставное лицо” - за него его номинировали на премию “Оскар” и “Дом на Кэрролл-стрит”.

Американский кино- и телесценарист Уолтер Бернстайн скончался на 102-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает CNN со ссылкой на его вдову Глорию Лумис.

Уолтер Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. В 1940-м окончил Дартмутский колледж. Во время Второй мировой войны писал эссе, после войны издал их в виде отдельной книги. Публикацию заметили в Голливуде, и в 1947 году он заключил с Columbia Pictures контракт сценариста.

Бернстайн был наиболее известен тем, что в 1950 году его за поддержку коммунизма включили в черный список Голливуда. После этого он какое-то время подписывал свои работы псевдонимами. Отказаться от этой практики он смог только с 1959 года, когда режиссер Сидни Люмет нанял Бернстайна для написания сценария к фильму “Такая женщина” с Софи Лорен в главной роли.



Бернстайна номинировали на “Оскар” в категории “лучший оригинальный сценарий” за фильм “Фронт” 1976 года, главную роль в котором сыграл Вуди Аллен. Лента высмеивала влияние маккартизма на киносценаристов. Бернстайна также номинировали на "Эмми" за сценарий телевизионного фильма HBO “Дети мисс Эверс”.

Гильдия сценаристов США назвала в его честь награду за “творческий подход, изящество и отвагу, готовность противостоять социальной несправедливости перед лицом невзгод”.

Ранее скончался известный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг в Лос-Анджелесе в медицинском центре Cedars-Sinai в возрасте 87 лет.

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