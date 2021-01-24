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В США в перестрелке погибли пять человек

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В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США.

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в штате Индиана. ЧП произошло в американском городе Индианаполис. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает Associated Press.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 4.00 по местному времени. Прибывшие на место событий полицейские сначала обнаружили раненого подростка. Позднее полиция получила информацию о том, что стреляли еще и в соседнем доме, где были обнаружены тела пятерых человек.

В полиции полагают, что речь идет о предумышленном убийстве. В расследовании также принимает участие ФБР. Подозреваемые не задержаны. Правоохранители допускают, что злоумышленник действовал не один, а мэр города Джо Хогсетт назвал произошедшее массовым убийством.

Напомним, в Чикаго вооруженный мужчина, которого идентифицировали как 32-летнего Джейсона Найтенгейла, совершил серию нападений по всему городу, жервами которых стали не менее трех человек. 

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Теги: США, Индиана, стрельба, убийство
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Источник: korrespondent.net

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