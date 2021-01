В США в перестрелке погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в штате Индиана. ЧП произошло в американском городе Индианаполис. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает Associated Press.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 4.00 по местному времени. Прибывшие на место событий полицейские сначала обнаружили раненого подростка. Позднее полиция получила информацию о том, что стреляли еще и в соседнем доме, где были обнаружены тела пятерых человек.

В полиции полагают, что речь идет о предумышленном убийстве. В расследовании также принимает участие ФБР. Подозреваемые не задержаны. Правоохранители допускают, что злоумышленник действовал не один, а мэр города Джо Хогсетт назвал произошедшее массовым убийством.

New: The scene of multiple fatal shootings on the 3500 Block of Adams Street. First police officers arrived on the scene within 90 seconds of initial 911 calls of gunfire. Investigators expected to be on the scene for several more hours. @wrtv @nikkidementri pic.twitter.com/bOVUuR578T